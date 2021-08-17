Три знака зодиака в конце августа могут столкнуться с неприятностями

Гороскоп на август 2021 от известного астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым август принесет ряд серьезных жизненных трудностей, несчастий и бед.

Об этом пишет Slovofraza.

Овен

Конец августа ознаменуется для Овнов периодом испытаний. Особенно это может коснуться Овнов, которые давно в отношениях, именно у них могут возникнуть трудности. На личном фронте у этих знаков Зодиака: возможны ссоры, конфликты, вплоть до расставания.

Тельцы

Середина августа будет наполнена трудностями и проблемами, но они вовсе не будут непреодолимыми. Тельцам главное держать свои эмоции под контролем. Даже если сильно устали, не давайте волю нервам, иначе можете навредить своей карьере и личным отношениям.

Львы

У Львов есть вероятность возникновения конфликтов на работе, могут обостриться некоторые проблемы с начальством. Львам надо научиться грамотно распределять свое время и силы. Даже если в вашей жизни и произойдёт чёрная полоса, не бросайте начатые дела.

Напомним, что трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака грозят неудачи в августе.

Также Politeka писала, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в августе.