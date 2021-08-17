В Минздраве объявили беспрецендентную акцию

Так, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинцам будут бесплатно раздавать билеты на праздничный концерт по случаю Дня Независимости. Однако, с одним важным условием.

По словам Ляшко, поощрение получат те, кто вакцинируются от коронавируса, начиная со среды, 18 августа. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Politeka.net.

Правительство решило таким образом "наградить" сознательных и ответственных украинцев.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве", - сообщил министр.

Ляшко добавил, что хотел бы, чтобы как можно больше украинцев пересмотрели свое отношение к вакцинации и поняли, что это "единственный действенный способ защиты от коронавируса".

Украинцы бурно отреагировали на эту инициативу, обсуждая в комментариях:

"А чей концерт будет на "Олимпийском" 24.08? "Квартала" и его партнеров?"

"Бесплатный СЫР"

"Стадион - так стадион. Колите!"

"Да хватит уже дураков плюшками одаривать... Не надо их вакцинировать!"

"Что, так все плохо с вакцинацией, что количество вакцинированных спокойно разместится в НСК "Олимпийский"? Или решил народ обмануть?"

"За гречку уже не хочет никто?"

"Почему не деньги?) а вот в толпу надо..."

"Смотреть на Сердючку и исподнее Могилевской???"

"а 95 квартал будет выступать? Тогда я со среды, а то думал завтра пойти"

Отметим, за последние сутки, 16 августа, в Украине привились 123 637 человек, в целом за все время - 4 793 100.

Напомним, в Минздраве сделали важное уточнение насчет третей дозы вакцины

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