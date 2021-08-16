В Украине не рассматривают вариант использования третьей дозы противокоронавирусной вакцины, как альтернативу ревакцинации.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, эксперимент с третьей дозой вакцины уже начался в Израиле. Кузина сообщил, что в Украине ревакцинацию жителей от коронавируса планируют провести спустя год после того, как пройдет базовый курс. Санврач рассказал, что пока лишь сообщения фармацевтических компаний подтверждают, что метод «третьего укола» эффективен. Эту позицию пока не разделают представители ЕМА и ВОЗ.

Чиновник рассказал, что министерстве здравоохранения ждут отчета по эффективности третьей дозы. Официальные данные об этом должны обнародовать в конце лета. Кузин подчеркнул, что до этого речь о введении подобной практики в нашей стране не идет. Он добавил, что ревакцинация жителей через год – это базовая стратегия Министерства охраны здоровья Украины.

В мире людей начали прививать третьей дозой вакцины от коронавируса уже в нескольких странах. Кроме упомянутого министром Израиля, к такой практике обратились в Чили. В этой стране жители, которые прежде получили две дозы вакцины Sinovac, могут рассчитывать на третий укол вакциной от AstraZeneca.

Во Всемирной организации здравоохранения предлагают остановить практику введения третьих доз вакцины. Соответствующий мораторий в международной организации планируют ввести до окончания сентября. Необходимость этой меры в ВОЗ объяснили нехваткой вакцин от коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что украинцам увеличили выплаты на 65%

Также, Минздрав обратился к украинцам: "Сейчас есть все возможности..."

Politeka рассказывала, что в Минобразования сообщили, что ждет детей на самом деле