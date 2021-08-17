Православные христиане 18 августа чтят память мученика Евсигния Антиохийского. В народе эту дату называют луков день, Евстигней-Житник, Евстигнеев день.

Святой Евстигней родился в Антиохии. Шесть лет он сражался в составе римских войск. По легенде, Евстигней увидел на небе явление Креста, созданного звездами. Он усмотрел в произошедшем добрый знак и решил, что знаменье принесет ему военные победы.

Святой отошел от воинского дела, жил на родине, посещал храм, молился и придерживался поста. Евстигний обличил императора Юлиана в отступничестве от веры, поскольку правитель сделал попытку вернуться к язычеству. Юлиан приказал отрубить голову Евстигния, которому на тот момент было 110 лет.

В древности 18 августа заклинали ниву. Для этого брали конопляное масло, выходили поутру в поле и просили Землю унять «всякую гадину». Немного масла наши предки проливали на землю, повторяя ритуал для каждой из сторон света. Таким образом планировалось обезопасить землю от нечисти. 18 августа замешивали ячменный хлеб. Это был первый хлеб, сделанный из нового урожая. Для очистки воздуха в хлевах и горницах развешивали лук. При жатве люди старались отыскать стебель, на котором больше всего колосьев.

Согласно приметам, если в этот день на дне реки или другого водоема рассмотреть пиявок – это свидетельствует о наступлении жаркого периода. По погоде, которая будет 18 августа, было принято делать прогноз на весь декабрь. Если в этот день прохладно и хмуро, считалось, что декабрь будет суровым и снежным. Если жарко, значит в начале зимы наступит хорошая погода.

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