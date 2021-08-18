Она сделала это для того, чтобы помочь больному ребенку.

Гражданка Польши Мария Андрейчик, ставшая обладателем серебряной медали на Олимпийских играх в Токио, продала награду, ради помощи больному ребенку.

Об этом в Instagram сообщила сама спортсменка.

"Медаль, которую я выставила на аукцион на прошлой неделе, продана. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых, более 100 000 евро", - написала Андрейчик.

Мария Андрейчик - метательница копья 25 лет. Она решила продать свою награду на аукционе. Медаль купила польская сеть продовольственных круглосуточных магазинов. В общей сложности за нее спортсменка получила полмиллиона польских злотых, что по курсу равно 3,5 млн. грн. Все вырученные деньги Мария Андрейчик решила отдать на лечение Милоша - маленького мальчика, у которого диагностировали серьезную болезнь.

Мальчик сейчас находится в США. Ранее сама Мария Андрейчик победила рак. В 2016 году Мария оказалась на операционном столе. Из-за этого она полностью пропустила спортивный сезон.

Тогда у нее возникли сложности с носом. Из-за них Мария лишилась нормального сна. Медики сделали рентген. Остеосаркому нашли в носовых пазухах. Эта опухоль происходит из костной ткани.

Сначала Андрейчик испытала шок, узнав, что у нее рак, но врачи смогли ее вылечить, не используя химиотерапию. Мария Андрейчик родилась в польском городе Сувалки. На международной арене она дебютировала в 2013 году. В 2015 победила на европейском юниорском чемпионате.

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