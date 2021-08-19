Узнайте о самом важном празднике и запретах 20 августа

В этот день церковь чтит сразу двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: "Марина", "Пимен", "День больных и сирот". 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, мёдом и пирогами.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 20 августа

Пимен Многоболезненный всю жизнь был нездоров. После его прихода в Печерский монастырь, однажды ночью явились к нему ангелы и свершили обряд пострижения в монахи, предупредив, что день выздоровления будет означать его скорую смерть. За три дня до смерти Пимен выздоровел и простился со всей братией. В день кончины Пимена над церковью явилось изображение трех огненных столпов.



Святой Марин, вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище разрушил жертвенник, стал топтать ногами жертвы и при всех исповедал себя христианином. После жестоких истязаний святой был обезглавлен.

Что нельзя делать 20 августа:

Считается, что ночью на улице в этот день запрещено гулять, потому что можно надолго заболеть. Потому, чтобы избавиться от болезней стоит воздержаться от прогулок.

Этот день хорошо подходит для планирования будущего, но плохо – для быстрых решений. Скоропалительные решения могут привести к крайне негативным последствиям.

Еще в этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями и тд. Предки верили, что нарушение этого запрета приведет к пожару.

Приметы 20 августа:

Пара летящих аистов предвещает замужество и роды. А одинокий аист, стоящий неподвижно на одной ноге – безбрачие.

Мало облаков – будет прохладно и ясно.

Луна красная – ждите сильных ветров.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро — ожидаем хорошей погоды.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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