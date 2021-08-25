Узнайте, какой 26 августа праздник, приметы и главные запреты дня

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца, церковного деятеля и богослова 18 века, который считается важным православным просветителем своего времени.

Politeka.net расскажет о традициях праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.

Традиции праздника 26 августа

В народе Тихона считали спасителем от депрессии, беснования, уныния, что является одним из смертных грехов и категорически запрещается церковью.

Тихону также молились об умиротворении души. Этот день наши предки обычно проводили в наведении порядка и проветривании в погребе и сарае перед тем, как заложить в них собранный урожай и все съестные заготовки, которые хозяйки запасли на зиму.

Народное название праздника Тихон Страстной связано с иконой Божией матери "Страстной". Именно с ней в этот день трижды обходили вокруг дома, чтобы прогнать нечистую силу.

Хозяйки развешивали по углам хранилищ пучки чертополоха и полыни. Часть полыни поджигалась, а дымом окуривались все помещения. Чертополох и соль были известными средствами против злых сил.

Что нельзя делать в этот день

На Тихона запрещалось работать на земле, потому что считалось, что все виды работ пойдут не на пользу будущему урожаю. По поверьям, это может даже причинить серьезный ущерб здоровью хозяев.

Кроме того, попытка соврать в день Тихона грозит особенно неприятными последствиями.

Нельзя впускать в свой дом старых, немощных и бедных людей. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

Брать нового сотрудника тоже не стоит. Вы или не сработаетесь, или он быстро уволится, или привнесет в команду разлад.

Приметв на 26 августа

На Тихона славяне наблюдали за погодой:

если ветра дули тихо – ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей – это предвещало дождливый сентябрь.

буря 26 августа — к дождевому году.

если сухая и безветренная погода, то будет шторм.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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