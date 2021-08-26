Узнайте, какой 27 августа праздник, приметы и главные запреты дня
Православная церковь 27 августа чтит память мученика, пророка Михея. В народе день назвали Михей Тиховей, Камнеклад. В этот день заканчивается Успенский пост и начинался "Осенний мясоед", который был временем свадеб.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника 27 августа
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Святой пророк Михей, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть.
Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.
В народе Михея прозвали Тиховием, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.
Если кто-то в этот день предложит приобрести какой-то товар, не стоит отказываться. Все, что вы купите сегодня, по поверью, может принести удачу. Считается, что в Михеев день торговцам помогает добрый дух.
Что нельзя делать на День Михея
В этот день запрещались проявления лени, иначе можно самому навлечь на себя беду.
Нельзя работать с тестом и делать выпечку, повышать голос и кричать, напиваться и буянить. Нарушивших такие "табу" могли постичь безденежье и неудачи.
Запрещено рассказывать свои кошмары до захода солнца - есть сильный риск того, что плохой сон непременно вскоре сбудется.
Приметы 27 августа
- Тихий ветер в саду – сухая осень в лесу.
- Если журавли улетели в теплые края, то к середине октября мороз ударит. Если нет, то зима позже придет.
- Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет.
- Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.
- Если этот день выпадает на новолуние, то через неделю погода может кардинально измениться.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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