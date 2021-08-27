Узнайте, какой 28 августа праздник, приметы и главные запреты дня

28 августа православные христиане празднуют великий праздник Успения Божией Матери, когда Божия Матерь отошла на небо к своему Сыну Иисусу Христу.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 28 августа

Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил и предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро, и в знак подтверждения своего присутствия и правдивости сказанного подарил ей пальмовую ветвь.

В указанный день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Матери Божией. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и унес тело и душу Богородицы на небеса.

Традиции на Первую Пречистую

На Успение Пресвятой Богородицы принято идти в церковь. Там христиане обычно освящают семена и колоски пшеницы из нового урожая, ведь на этот период приходятся жатва.

Кроме того, в храме надо поставить свечку за всех родных и близких, а также помолиться за здоровье самых близких людей, особенно – детей.

Главные запреты на праздник 28 августа

Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь, иначе дальнейшая жизнь будет омрачена различными трудностями и проблемами.

Наши предки считали, что сегодня не стоит ходить босиком, особенно по покрытой росой траве. Они верили, что роса является слезами Пресвятой Богородицы, поэтому, прогулявшись по ней, можно навлечь на себя болезнь и несчастье.

Незамужней девушке утром на Успение нельзя ни с кем разговаривать. Перед этим она должна умыться студеной водой, трижды приговаривая о себе следующие слова: "Пресвятая Богородица, ты всех увенчала, семьи соединяешь, мне помоги жениха найти. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь".



Приметы

Хорошая погода – бабье лето будет прохладным

Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной

Если вода не волнуется, тогда осень будет безветренная, а зимой не будет метелей

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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