В ПриватБанке не заметили, что кредит уже закрыт, списав у клиентки "лишние" деньги

Об этом говорится в очередной жалобе на работу ПриватБанка, опубликованной на сайте Минфина, передает Politeka.net.

Так, своим горьким опытом поделилась украинка, рассказав, что после того, как она закрыла кредит в ПриватБанке, ее счета оказались арестованными и, более того, списали деньги с карточки другого банка. Так, по словам жалобщицы, кредит она закрыла в сумме 5138 гривен, а размер нового взыскания составил - 2858 гривен.

"Они не заметили что кредит закрыт уже. Я поехала в Министерство юстиции, там сказали обратиться в ПриватБанк, чтобы послал им отказ о взыскании. В нашем отделении банка такой отказ не выдают и сказали позвонить в ПриватБанк в Днепре. Я позвонила, там ответили, что заявку подадут. Но затем у меня арестовали на Ощадбанке эту сумму, поехала в Министерство юстиции, там сказали что производство еще открыто, отказа не было, деньги арестованы, а если не придет отказ, то они их полностью снимают себе...", - сообщила клиентка ПриватБанка.

Женщина добавила, что в учреждении никак не могут правильно оформить это заявление на отказ и отправить его в Минюст, поэтому она призвала "не кредитоваться в ПриватБанке" и быть осмотрительными.

До этого, мы рассказывали, что владельцам кредиток ПриватБанка могут поменять PIN-код без их ведома. По словам одного из клиентов, проблема возникла с зарплатной картой. На ней дважды обновился PIN-код на протяжении нескольких дней.

В банке подтвердили, что смена кода производится автоматически, но при этом уверили, что отправили на указанный при оформлении карты номер телефона сообщение об смене.

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