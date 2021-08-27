28 августа христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Богородицы, или Первую пречистую
В этот день в Украине будет приятная погода – мягкое солнце и небольшая облачность.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в этот день составит +20-26 °С, на западе + 18-22 градуса, в восточных областях, южной части, в Днепре с районами будет выше – 25-30 градусов тепла.
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В ближайшую ночь дожди пройдут на Буковине, Волыни, Ровенской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В субботу осадки повсеместно в Украине маловероятны.
В воскресенье, 29 августа, на Ореховый спас дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей.
Напомним, Яблочный, Медовый и Ореховый спас украинцы отмечают в августе.
Известно, что в течение каждого из этих праздников чтится память Господа, освящаются одноименные продукты и накрывается праздничный стол.
Медовый спас ежегодно отмечается 14 августа.
Яблочный Спас — 19 числа, в день Преображения Господня.
Ореховый спас под конец месяца, 29 августа.
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