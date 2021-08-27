28 августа христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Богородицы, или Первую пречистую

В этот день в Украине будет приятная погода – мягкое солнце и небольшая облачность.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в этот день составит +20-26 °С, на западе + 18-22 градуса, в восточных областях, южной части, в Днепре с районами будет выше – 25-30 градусов тепла.

В ближайшую ночь дожди пройдут на Буковине, Волыни, Ровенской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В субботу осадки повсеместно в Украине маловероятны.

В воскресенье, 29 августа, на Ореховый спас дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей.

Напомним, Яблочный, Медовый и Ореховый спас украинцы отмечают в августе.

Известно, что в течение каждого из этих праздников чтится память Господа, освящаются одноименные продукты и накрывается праздничный стол.

Медовый спас ежегодно отмечается 14 августа.

Яблочный Спас — 19 числа, в день Преображения Господня.

Ореховый спас под конец месяца, 29 августа.

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