Узнайте, какой 29 августа праздник, приметы и главные запреты дня
29 августа празднуем Третий Спас, или Ореховый спас. А православные христиане отмечают перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Именно 29 августа 944 года, в Константинополь из Эдессы был перенесен Нерукотворный Образ Спасителя. С этим образом связано немало религиозных верований и историй. День стал праздничным после того, как Константин VII выкупил образ на льняном полотне с отпечатком лика Христа. Реликвия после разграбления города была утеряна.
Также 29 августа празднуем Третий Спас, или Ореховый спас. Перед праздником хозяйки приводят в доме порядок, собирают орехи, пекут хлеб. В церквях святят продукты, традиционные для предыдущих трех Спасов — мед, хлеб, яблоки и орехи.
В этот день принято умываться родниковой водой – считается, что на Ореховый Спас она обладает особой исцеляющей силой. Также в этот день по традиции нужно обойти колодец. Согласно поверью, так можно замкнуть проблемы и оставить все беды в прошлом.
Плели оберег, который спасал от дурного влияния. Так, венок из орешника спасает от бед, из веток – привлекает благополучие, а банный веник выметает болезни.
Что нельзя делать
После освящения в храме орехов, хлеба, лена, полотна, зерна нужно было угощать дарами всех нуждающихся. Отказать в милостыни считается большим грехом.
Нельзя ссориться, так как весь негатив может вернуться к обидчику.
Отправляться в лес без оберега – согласно поверьям, в это время там можно встретить нечисть.
Христианская церковь считает, что сегодня категорически запрещено распивать алкоголь и устраивать шумные гуляния.
Приметы 29 августа:
- Если журавли потянулись на юг, значит, зима будет ранней.
- Жара, начавшаяся в этот день, свидетельствует о том, что во второй половине сентября будет холодно и дождливо.
- Дождь с грозой в этот день — к теплой осени.
- Если рядом с месяцем образовался круг, то на следующий день пойдет дождь.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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