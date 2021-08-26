Украинцы ежегодно обязаны платить налоги за автомобили, которые стоят более 2,2 млн. грн., но с 2022 года придется платить и за машины от 1,2 млн. грн.
Соответствующие изменения предусматривает законопроект №5600, прошедший первое чтение в Верховной Раде.
Документ разработали в Кабмине. Минэкономики ежегодно обнародует список машин, которые подходят под указанную стоимость. В перечень вносится год выпуска и марка автомобиля. Новый порог равен 200 минимальных зарплат.
Согласно старым правилам, автомобиль должен был стоить не менее 375 минималок. Его возраст - не более пяти лет. Согласно новым правилам, автомобиль стоит от 200 минималок. Его возраст при этом не должен превышать пяти лет. Отметим, что ставка налога фиксирована и меняться не будет. Она равна 25 тысячам гривен.
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Придется заплатить аналогичную сумму за квартиры, площадь которых стартует от 300 квадратных метров. Под то, что принято называть «налогом на роскошь» попадают и дома от 500 квадратов.
Большинство украинцев за машины платить не будут, даже если закон примут. Под его действия не попадают автомобили старше пяти лет и дешевле 1,2 млн. грн. Налог решили повысить по причине ежегодного роста размера минималки. Из-за этого все меньше людей платили налог на автомобиль.
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