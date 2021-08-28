Ушел в вечность художник Вячеслав Михайлович Юрченко, имя которого известно за пределами Украины
Вячеслав Юрченко – был не только художником, но еще и проектировщиком архитектуры, занимался промышленным дизайном, ковкой, литьем, витражами, мозаикой, графикой.
Об этом сообщает издание Vgorode.
Жизнь и творческая биография художника связаны по большей части с двумя крупнейшими городами Украины – Харьковом и Днепром. В первом он родился и получил профессиональное художественное образование в прославленном Харьковском художественно-промышленном институте, обучение в котором стало одной из отправных точек для разностороннего таланта.
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Лишь несколько недель назад - 29 июля 2021 года ему исполнилось 75 лет. Свое 70-летие он отмечал в художественном музее в Днепре. Там как раз была его выставка живописи, акварели и оригинальной графики.
Пользователи сети выражают свое сочуствие и слова поддержки семье художника: "Как жаль", "Земля пухом талантливому человеку", "Какой ужас... Создатель неповторимого художественного мира и прекрасный человек... Очень несправедливо...", "Очень жаль".
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