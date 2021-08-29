К чему готовиться

Газоснабжающие компании обнародовали на своих сайтах месячные тарифы на газ для населения

В сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины как поставщик "последней надежды" тоже повысили цены. Цены поставщиков газа обнародовал портал Газправда.

Так, Нафтогаз Украины повысил на 22 коп до 12 грн цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей. Он обслуживает 600 000 клиентов в Донецкой, Херсонской, Полтавской областях, в городах Кременец (Тернопольская область), Мелитополе и Мелитопольском районе (Запорожская область), Коростышеве и Коростышевском районе (Житомирская область), Шепетовке (Хмельницкая область).

Цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда достигают 20 гривен за кубометр. Самые дорогие тарифы за кубометр газа у нескольких поставщиков: "Киивгазенерджы" - 19,80 гривен, "Черкассы газзбут" - 16,76 гривен и "Умань газзбут" - 16,78 гривен.

Базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен.

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