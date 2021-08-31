Роман Борщ, спикер Минздрава, заявил, что принудительно вакцинировать педагогов в Украине не будут.

Об этом сообщает «Украина 24».

"Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может», - заявил Борщ.

Он добавил, что при переходе в оранжевую или желтую карантинную зону школы и другие учебные заведения будут продолжать обучение в очной форме при наличии более 80 процентов вакцинированных работников. Борщ уверен, что этот факт должен стимулировать учителей прививаться, чтобы уберечь себя, коллег и родных. Спикер Минздрава отметил, что вакцинация остается бесплатной и добровольной.

Сейчас в Украине работникам образования успели сделать около 890 тыс. прививок. 24 февраля в Украине начали кампанию по вакцинации. Прививки сейчас, в большинстве случаев, делают с помощью вакцины Covishield – аналога AstraZeneca, который производят по лицензии в Индии.

На втором месте по распространению CoronaVac. Эту вакцину создала китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech. Также украинцы могут получить укол вакциной AstraZeneca-SKBio, которую производит Южная Корея и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

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