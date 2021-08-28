В Минздраве забили тревогу из-за прививок учителям

В Украине учебным заведениям, где большинство учителей не прошли вакцинацию против коронавируса, не позволят работать. Регионы с такими школами могут отнести к желтой и оранжевой карантинным зонам.

Об этом говорится в заявлении Минздрава на странице в Facebook.

Также в Минздраве указали на недостаточное количество педагогов, работающих в школах, которые вакцинировались от коронавируса. Медики призвали учителей более активно прививаться, а также отметили, что все работники образования является приоритетной группой вакцинации от COVID-19 в Украине и мире. Также в Минздраве указали на недостаточное количество педагогов, работающих в школах, которые вакцинировались от коронавируса. Медики призвали учителей более активно прививаться, а также отметили, что все работники образования является приоритетной группой вакцинации от COVID-19 в Украине и мире.

В Минздраве привели примеры других стран, где педагоги массово прививаются перед 1 сентября: в Италии и США около 90% работников сферы образования получили прививки от COVID-19, в Польше и Франции таких педагогов более 80%, а в Греции - почти 75%.

Не все школы можно открыть. Будут открыты для посещения только те учебные заведения, в которых не менее 80% персонала будут полностью вакцинированы. Сейчас привитых педагогов мало, чтобы провести учебный год в обычных и безопасных условиях при новой вспышке коронавирусной болезни.

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Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.