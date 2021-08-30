Обучение в школах должно быть бесперебойным.

ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали европейские страны во время пандемии коронавируса оставить школы открытыми, но защитить их.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

«Пандемия вызвала самые катастрофические перебои в образовании в истории. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы обучение в школах было бесперебойным по всей Европе. Нам не удастся преодолеть пандемию быстро, но безопасное обучение детей в классах должно оставаться первоочередной целью», - заявил Ханс Генри Клюге, региональный директор ВОЗ и врач.

Клюге подчеркнул, что работа школ очень важна для психического здоровья детей, их образования, а также приобретения ими социальных навыков. Врач подчеркнул, что благодаря школам дети становятся продуктивными и счастливыми членами общества.

Региональный офис ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии, Региональное бюро ВОЗ в Европе в своем заявлении призвали правительства всех стран не закрывать школы, но принять необходимые меры, которые позволят минимизировать риск возможной передачи вируса.

В международных организациях подчеркнули, что указанные меры предполагают приоритетную вакцинацию учителей и других сотрудников школ, как часть национальной кампании вакцинации. Также международные чиновники призвали срочно вакцинировать людей из групп риска.

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