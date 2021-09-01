С 1 сентября в Украине вступает в силу ряд нововведений, которые затронут разные сферы жизни

О том, как изменятся тарифы, субсидии и выплаты, что ждет учеников в школах, а также других нововведениях читайте ниже.

Тарифы

Месячные тарифы на газ у многих поставщиков выросли, правда, большинство годовых тарифов пока остаются сравнительно низкими. На сентябрь низкий тариф — 7,8 грн/куб. м, самый высокий — 19,8 (в августе высокий был 13 грн/куб. м). Сравнить тарифы и выбрать поставщика можно на ресурсе Газотека.

Нынешний тариф на электроэнергию в сентябре действует последний месяц. На период с 1 октября этого года до 30 апреля следующего установлены фиксированные тарифы в зависимости от объема потребленного электричества: 1,44 грн/кВт-час при использовании до 250 кВт-ч/мес., 1,68 грн/кВт-ч — если потребление больше и коллективным потребителям. При установленных 2 (3) -зонных счетчиках цена электричества будет колебаться от 40% тарифа до 150% - в зависимости от времени суток.

Субсидии

Уже с сентября начнут действовать ужесточенные требования к получателям скидки.

Выплаты не назначают, если:

площадь квартиры превышает 130 кв.м. а дома — 230 кв.м;

осуществлялась единовременная покупка на сумму свыше 50 тыс. грн;

доходы от депозитов и девидентов — более 50 тыс. грн;

наличие автомобиля, не старше 15 лет;

есть задолженность по алиментам или оплате коммунальных услуг более чем за три месяца.

Также осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат.

Там будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, какой имеет доход, стаж и тому подобное. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и оказывать тем, кто действительно в ней нуждается. Следует заметить, что изначально система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи. Всего же в Украине — 120 видов социальной помощи.

Школы

С 1 сентября в школьных столовых — новое меню. Однако полностью на него перейти школам разрешено до 1 января 2022.

Отмечается, что меню из 160 блюд разработанно с участием Елены Зеленская и кулинарного эксперта Евгения Клопотенко

Отныне в школьных столовых не должны подавать сосиски, грибы, энергетики, газированные напитки, домашняя продукция, консервы промышленного производства (кроме пастеризованных соков), продукты с слишком большим содержанием соли или сахара — чипсы, мороженое и тому подобное. Полный перечень изменений можно найти в «санитарном регламенте для учреждений общего среднего образования» и приложениях к нему.

Порции будут соответствовать возрасту ребенка — младшим меньшие, старшим большие. Три раза в неделю в меню должны быть мясо и птица, дважды — рыба, трижды яйца. 1−2 раза — блюда из картофеля, 2−3 — из бобовых, остальные дни на гарниры — каши и макароны с повышенным содержанием пищевых волокон. Ежедневно — молочные и кисломолочные продукты. Из напитков — какао с молоком или чай без сахара, лимонады, чаи с липой, мелиссой, каркаде… Также должны учитываться особые пищевые потребности учащихся, у которых диагностированы аллергии, непереносимость глютена, диабет, фенилкетонурия и др.

Изменения затронут и документы об образовании. Они будут выдаваться теперь на каждом уровне полного общего среднего образования. То есть не только ученики, окончившие 9 и 12 классов, но и «выпускники» начальной школы. Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет сохраняться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования в Реестре документов об образовании. По желанию родителей школа будет выдавать бумажную копию свидетельства. Если у ученика нарушения зрения, может быть изготовлена копия с использованием шрифта Брайля.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений. А МОН утвердило новые методические рекомендации по оцениванию учеников начальных классов. Причем для 1−2 классов рекомендуется использовать вербальные оценки («Молодец», «Ты можешь лучше», «Я горжусь тобой», «Какой ты остроумный» и т. п.), а для 3−4 — уровневые: П (начальный уровень), С (средний уровень), Д (достаточный уровень), В (высокий уровень).

Пенсии

Анонсированные на 1 сентября изменения в доставке пенсий отложены до 2023 года (в мае КМУ принял постановление, по которому почти всем пенсионерам пенсии должны перечисляться на банковские счета). Бесплатная адресная доставка сохранялась только для некоторых категорий маломобильных граждан, а все остальные должны были уже договариваться с банками. Но пока все остается по-прежнему — до 1 января 2023 года.

Электронные больничные

К 1 сентября все медицинские учреждения должны были перейти на оформление документов о временной потере трудоспособности в электронной форме, но накануне, 31 сентября, в Минздраве сообщили, что окончательный отказ от бумажных больничных перенесен на 1 октября — не все врачи освоили систему.

Декретные выплаты

В связи с переходом на электронные больничные Кабмин также планирует изменить порядок назначения государственного пособия по беременности и родам женщинам, не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

женщинам из числа военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы;

уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее чем за шесть месяцев до получения права пособие;

женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные;

аспирантам, докторантам, клиническим ординаторам, студенткам учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального неполного высшего и высшего образования;

женщинам, которые не работают;

женщинам, зарегистрированным в качестве субъекта предпринимательской деятельности, которые не принимают участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

С 1 сентября 2021 они должны будут к заявлению о назначении пособия добавлять не бумажную справку, а информацию о номере записи заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. Также этот номер нужно будет сообщать для дополнительных начислений при осложненных родах.

Налоговая амнистия

С 1 сентября украинцы, которые до 2021 года имели необлагаемые доходы – например зарплату в конверте – или приобрели имущество на эти деньги, могут их добровольно задекларировать. Это касается:

валютных ценностей;

недвижимости;

движимого имущества, в том числе объектов искусства;

доли в юридических лицах;

ценных бумаг;

права на получение прибыли при отсутствии корпоративных прав;

банковских металлов и всего, что приносит или может приносить доход.

Налоговая амнистия 2021 года: придется ли всем уплатить 5% своих сбережений

В то же время наличные задекларировать нельзя, разве что перевести их на банковский счет.

Отмечается, что в рамках налоговой амнистии украинцев не будут спрашивать откуда взялись их доходы. Но все же придется уплатить налог, хотя и существенно ниже, чем должны были бы:

5% на валютные ценности и активы, размещенные на счетах в банках в Украине;

9%, если эти активы за рубежом.

Если же задекларированные деньги вложить в ОВГЗ, то ставка налогообложения будет еще ниже – 2,5%.

Долги внутренне перемещенных лиц

5 сентября вступают в силу изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». В соответствии с ними общая сумма процентов по кредиту (займу) внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит по минимальной ставке, определенной договором.

Кредитор обязан произвести перерасчет задолженности в течение недели после получения письменного обращения должника.

Штрафы, имущественные санкции и т. п. по таким договорам не применяются, а ответственность за невыполнение обязательств должниками возлагается на Российскую Федерацию — государство-оккупант.

Касается это только договоров, заключенных до 20 февраля 2014 с ВПО из Крыма и Севастополя, а для ВПО из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и территории проведения АТО / ООС — до 14 апреля 2014 года.

Въезд в страну

Украина с 1 сентября приостанавливает допуск к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Республики Молдова, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца.

Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы без согласованных или нейтральных номеров запрещается движение в Украине.

Напомним, в какие страны и на каких условиях могут поехать отдыхать украинцы.

Как сообщала Politeka, новые правила вступают в силу, что изменится: "Касается как граждан Украины, так и иностранцев"

Также Politeka писала, что дополнительные ограничения вводят из-за нового штамма ковида: что нужно знать украинцам.