Этот день в народе считался мистическим!

Узнайте, какой 4 сентября праздник, приметы и главные запреты дня

В церковном календаре дата 4 сентября связана с личностью мученика Агафоника Никодимийского, пострадавшего за веру в IV веке. Другие названия праздника: Агафон, Агафонов день, Огуменник, Потехи лешего.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 4 сентября

Агафоник жил в Никомидии, происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа.



Посланный в Понтийскую страну Комит Евтолмий в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, которые не захотели принести жертву идолам. В Никомидии Евтолмий схватил Агафоника, Акиндина, Севериана и Феопрепия. После истязаний мучеников повели во Фракию на императорский суд.



Однако по дороге Евтолмий умертвил мучеников Акиндина, Зотика и Феопрепия, которые из-за полученных во время истязаний ран не могли идти за колесницей правителя. Позже он умертвил мученика Севериана, а мученик Агафоник с другими в Силиврии были усечены мечом.

Запреты на 4 сентября

Не стоит дарить подарки и принимать их тоже нельзя - накличете на себя беду.

Не стоит убираться в доме. Особенно подметать или мыть пол. Наши предки верили, что так хозяйка может «освободить»жилище от добрых сил.

Есть также примета, что лучше девушкам не есть до заката, чтобы сохранить красоту и молодость.

Традиции на 4 сентября

У наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей.

Нужно проявить доброту в отношении домовых, и дворовых духов. Специально для них женщины пекли пироги и оставляли их на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи подкрепились и не вредили хозяевам.

Святому Агафону традиционно молятся, прося об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.

Приметы на 4 сентября

Солнечная погода 4 сентября – дождей не стоит ожидать еще четыре недели.

Обилие грибов – плохая примета для рыбаков: улова не будет;

Туман в солнечных лучах быстро рассеивается – теплая погода продлится много дней.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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