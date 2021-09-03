Узнайте, какой 4 сентября праздник, приметы и главные запреты дня
В церковном календаре дата 4 сентября связана с личностью мученика Агафоника Никодимийского, пострадавшего за веру в IV веке. Другие названия праздника: Агафон, Агафонов день, Огуменник, Потехи лешего.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника 4 сентября
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Агафоник жил в Никомидии, происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа.
Посланный в Понтийскую страну Комит Евтолмий в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, которые не захотели принести жертву идолам. В Никомидии Евтолмий схватил Агафоника, Акиндина, Севериана и Феопрепия. После истязаний мучеников повели во Фракию на императорский суд.
Однако по дороге Евтолмий умертвил мучеников Акиндина, Зотика и Феопрепия, которые из-за полученных во время истязаний ран не могли идти за колесницей правителя. Позже он умертвил мученика Севериана, а мученик Агафоник с другими в Силиврии были усечены мечом.
Запреты на 4 сентября
Не стоит дарить подарки и принимать их тоже нельзя - накличете на себя беду.
Не стоит убираться в доме. Особенно подметать или мыть пол. Наши предки верили, что так хозяйка может «освободить»жилище от добрых сил.
Есть также примета, что лучше девушкам не есть до заката, чтобы сохранить красоту и молодость.
Традиции на 4 сентября
У наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей.
Нужно проявить доброту в отношении домовых, и дворовых духов. Специально для них женщины пекли пироги и оставляли их на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи подкрепились и не вредили хозяевам.
Святому Агафону традиционно молятся, прося об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.
Приметы на 4 сентября
Солнечная погода 4 сентября – дождей не стоит ожидать еще четыре недели.
Обилие грибов – плохая примета для рыбаков: улова не будет;
Туман в солнечных лучах быстро рассеивается – теплая погода продлится много дней.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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