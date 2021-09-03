Полиция украинской столицы разыскивает пропавшего парня

В Киеве пропал 20-летний Василий Лабанич. Парень вышел из дома еще 30 августа и до сих пор не выходит на связь.

Об этом в Facebook сообщила Наталья Морозюк и

По сообщению издания Вестникк он учится на четвертом курсе в Волынском национальном университете имени Леси Украинки. Семья живет в Здолбунове. Василий-самый старший среди 5 детей. По словам матери парня, он работает в логистической компании и имеет ночные смены. В последний раз его видели в кафе неподалеку от работы.

На работе же, по словам матери пропавшего, он отпросился, мол, заболел. О факте исчезновения сообщили в полицию.

Рост пропавшего парня 175 см, у него темные короткие волосы и карие глаза. На правой стопе есть особая примета - татуировка «Trust the process». В день исчезновения при себе имел телефон и кожаный рюкзак.

Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего Василия Лабанича просят сообщить по телефону: «102» или другим удобным способом - прийти в ближайшее к вам отделение полиции.



Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.