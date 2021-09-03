Полиция украинской столицы разыскивает пропавшего парня
В Киеве пропал 20-летний Василий Лабанич. Парень вышел из дома еще 30 августа и до сих пор не выходит на связь.
Об этом в Facebook сообщила Наталья Морозюк и
По сообщению издания Вестникк он учится на четвертом курсе в Волынском национальном университете имени Леси Украинки. Семья живет в Здолбунове. Василий-самый старший среди 5 детей. По словам матери парня, он работает в логистической компании и имеет ночные смены. В последний раз его видели в кафе неподалеку от работы.
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На работе же, по словам матери пропавшего, он отпросился, мол, заболел. О факте исчезновения сообщили в полицию.
Рост пропавшего парня 175 см, у него темные короткие волосы и карие глаза. На правой стопе есть особая примета - татуировка «Trust the process». В день исчезновения при себе имел телефон и кожаный рюкзак.
Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего Василия Лабанича просят сообщить по телефону: «102» или другим удобным способом - прийти в ближайшее к вам отделение полиции.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.
Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.