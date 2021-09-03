Каждый год, в первые осенние дни, из большинства устройств, способных воспроизводить аудио, начинает звучать песня “3 сентября” в исполнении Михаила Шуфутинского.

Politeka подготовила список современных композиций, которые позволят заменить произведение российского шансонье.

В перечне приведены украинские композиции, которые могут заменить “3 сентября”, написанное когда-то Игорем Крутым. Музыкальные произведения об отдельном осеннем месяце либо о всей этой поре года можно отыскать в репертуаре многих украинских исполнителей.

Первое место в списке осенних песен занимает группа "Плач Єремії" с композицией "Вона". Отметим, что эта композиция вышла на альбоме группы 1995 года. А написал ее поэт Константином Москалец во Львове в 1989 году. Днем рождения произведения значится 25 августа. В время создания композиции, ее автор выступал на сцене одного из львовских театров львова. Там он появился в качестве автора и исполнителя песен. Сам Константин Москалец признался, что образ, созданный в произведении, скорее относится к символическому. чем к реальному. Песня вошла в репертуар группы Тараса Чубая, поскольку ее автор дружил с вокалистом коллектива с 1987 года.

Также в пятерку лучших вошли:

Alyosha - "Осінь"

Один в каное - "Осінь"

Океан Ельзи - "Осінь"

Олег Скрипка - "Зоряна осінь"

Напоминаем, что 74-летняя Ротару в компании невестки и внучки повеселилась от души в Италии

Как сообщала Politeka, санина из The Hardkiss вместе с мужем-красавцем озадачила украинцев

Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо Slavia заинтриговала словами об участии в реалити-шоу