Узнайте, какой 7 сентября праздник, приметы и главные запреты дня

Христиане отмечают день святого Тита, апостола из 70, который хотя и был ранее язычником, принял крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 7 сентября

Преподобный Тит чудотворец с юных лет посвятил себя иноческой жизни. Подвизался он в IХ веке в Студийском монастыре близ Константинополя.

Постническими подвигами, чистотой жизни и кротким нравом преподобный Тит заслужил общую любовь братии и по их просьбе был рукоположен во пресвитера.

Горячая вера побудила преподобного мужественно отстаивать православное почитание икон во время иконоборческих гонений. За добродетельную жизнь он удостоился от Бога дара чудотворения. Святой отошел ко Господу в глубокой старости.

Традиции 7 сентября

По традиции, люди вставали очень рано, чтобы собрать в лесу можно больше грибов. При этом верили, что на Тита в зарослях можно встретить мифических существ, олицетворяющих силы природы и духов леса.

На Тита Листопада на рассвете нужно было положить в баночку или другую емкость чайный гриб и нашептать на него свою мечту. Верили, что тогда желание непременно сбудется и принесет удачу.



Что нельзя делать 7 сентября

Ни в коем случае нельзя было заниматься строительством - в противном случае повышались риски травмирования и проблем со здоровьем, а сама постройка могла вскоре рухнуть.

Не следует вмешиваться во внешность. Наши предки верили: если 7 сентября проводить глубокие косметические процедуры, красить или стричь волосы, в целом экспериментировать с образом, можно отвратить от себя удачу.

Приметы 7 сентября

Обильный урожай грибов на Тита сулил затяжную зиму;

Если намолоть много зерна, то можно призвать суровую зиму.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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