7 сентября 2021 года на небе взойдет новая Луна
Находиться она будет в знаке Девы. Считается, что новолуние, как и полнолуние, чревато для людей отсутствием энергии, перепадами настроения и апатией. В сентябре всё сложится иначе.
Об этом для Styler рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Что можно делать в новолуние 7 сентября
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Сейчас, как никогда, с успехом решатся проблемы из прошлого и возникнет фундамент для будущего, если вы сможете взять ответственность на себя.
Кроме того, период новолуния - удачное время для смены места жительства и путешествий. Также можно выходить замуж. В целом, любые начинания новая Луна в сентябре приветствует и поощряет.
Удачное время для работы на земельном участке, в саду, теплицах, животноводческих фермах, рыбных хозяйствах и для генеральной уборки в доме, офисе, разбора бумаг и склада, уборки гаража.
Что нельзя делать в новолуние 7 сентября
Астролог не советует в этот период кардинально менять внешность (стричься, окрашивать волосы), проводить крупные финансовые операции или начинать масштабный ремонт дома.
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