Луна влияет на всех

7 сентября 2021 года на небе взойдет новая Луна

Находиться она будет в знаке Девы. Считается, что новолуние, как и полнолуние, чревато для людей отсутствием энергии, перепадами настроения и апатией. В сентябре всё сложится иначе.

Об этом для Styler рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Что можно делать в новолуние 7 сентября

Сейчас, как никогда, с успехом решатся проблемы из прошлого и возникнет фундамент для будущего, если вы сможете взять ответственность на себя.

Кроме того, период новолуния - удачное время для смены места жительства и путешествий. Также можно выходить замуж. В целом, любые начинания новая Луна в сентябре приветствует и поощряет.

Удачное время для работы на земельном участке, в саду, теплицах, животноводческих фермах, рыбных хозяйствах и для генеральной уборки в доме, офисе, разбора бумаг и склада, уборки гаража.

Что нельзя делать в новолуние 7 сентября

Астролог не советует в этот период кардинально менять внешность (стричься, окрашивать волосы), проводить крупные финансовые операции или начинать масштабный ремонт дома.

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