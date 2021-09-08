Этот день в народе считался важным

Узнайте, какой 9 сентября праздник, приметы и главные запреты дня

9 сентября православная церковь отмечает день преподобного Пимена Великого, Пимена Палестинского, мученицы Анфисы Новой.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 9 сентября

Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В юные годы он решил посвятить себя вере в Бога и пошел в скитский монастырь вместе с двумя своими братьями.

Однако в 407 году на монастырь напали племена берберов, которые разрушили обитель. Монахам пришлось переселиться в руины одного из близлежащих языческих храмов. Там они вели праведную и строгую жизнь, чем заслужили уважение местных жителей.

Совсем скоро у монахов появились ученики из числа крестьян. Пимен выделялся своим красноречием, и в доказательство этого даже существует сборник его афоризмов. Умер он в возрасте 110 лет.

Также в этот день почитается память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой, которую за исповедание христианской веры после жестоких пыток утопили в колодце.



Традиции праздника

В народном календаре эта дата получила название Анфиса Рябинница. В этот день срывают гроздья ягод рябины и ставят в доме, чтобы было счастье.

Рябина считалась у наших предков мощным оберегом от злых сил. 9 сентября можно посадить молодую рябину под окном дома. Венок из рябины надевают на венчание, чтобы брак был крепким. Девушки изготавливают из рябины бусы для красоты и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 9 сентября

9 сентября ничего нельзя поднимать на перекрестке – могут порчу навести.

Лучше в этот день деньги не одалживать, потому что вернут их нескоро.

Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.

Не подходит день и для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.

Запрещено ломать ветки рябины – можно только поднимать с земли.

Приметы на 9 сентября:

Гроза 9 сентября указывает на то. что осень будет теплой.

Если облака появляются на небе комками, то дожди будут кратковременными.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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