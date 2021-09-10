Украинцам рассказали, что будет с цены на жилищно-коммунальные услуги в новом отопительном сезоне

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, трансляцию которого вел сайт парламента.

"Относительно газа для тепла: если брать цену без налога на добавленную стоимость, та цена, которая сегодня зафиксирована в тарифах теплокоммунэнерго, колеблется в диапазоне от 5 до 6,5 грн за кубометр. А 7,42 грн без НДС – это 6,18 грн. Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться по отношению к прошлому, то есть мы не планируем повышения тарифов", – сообщил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что киевлянам стали приходить платежки с долгами за два прошлых отопительных сезона. Оказалось, что в "Киевтеплоэнерго" пересмотрели суммы, потому что в июне изменилась методика расчетов.

Отетим, в Украине тарифы на газ всего за год выросли на 96,1%. В целом средняя стоимость квартплаты, воды, электроэнергии, газа и других видов услуг в стране поднялась аж на 29%.

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