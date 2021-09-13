Узнайте, какой 14 сентября праздник, приметы и главные запреты дня

По народному календарю сегодня — Семенов день. Православная церковь этого числа чтит память Симеона Столпника. Также 14 сентября начало индикта – церковного новолетия или попросту говоря – нового года.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 14 сентября

Праздник Семена Летопроводца получил свое название от имени Симеона Столпника и в его память. Жил он в 390 - 459 годах. Считается христианским святым и сирийским основоположником новой формы аскезы - столпничества. Потому как тридцать семь лет провел на столпе (в построенной им же башне) в посте и неустанных молитвах.

Бог за его усердие в вознесении молитв и воздержание от пищи насущной даровал ему умение исцелять больных разными недугами, а также предвидеть будущее, и этими уникальными дарами святой активно пользовался, чем снискал огромное уважение и почитание православных христиан.

Традиции праздника

В честь нового солнечного цикла в доме гасились все свечи и оставлялась только маленькая лампада. Чаще всего возле иконы. И она горела так всю ночь.

Семенов день или «Семен Летопроводец» считался благоприятным временем для переезда – начала нового года, начало нового цикла.

Что нельзя делать 14 сентября в Семенов день

14 сентября отправляться в дальнюю дорогу категорически запрещено – поездки на Семенов день могут обернуться проблемами с деньгами и даже болезнями.

Настрого запрещалось в этот день подметать пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и деньги. Пылесосить в день Семена-Летопроводца тоже не стоит.

Не разрешалось также выбрасывать остатки со стола – их полагалось отдавать нуждающимся. Любые другие формы благотворительности тоже приветствовались.

Приметы 14 сентября

Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.

Южный ветер дует – к теплой и сырой зиме.

Дождливая погода – к сырой осени.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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