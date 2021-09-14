Узнайте, какой 15 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня

В церкви 15 сентября чтят память мученика Маманта, его матери Руфины и отца Федота.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 15 сентября

Мать и отец Маманта были людьми знатными, но даже несмотря на это, они не смогли избежать печальной участи — во время гонений и преследований сторонников христианской веры их заключили в темницу, где они умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка.

Маленького Маманта взяла на воспитание одна богатая вдова по имени Амия, которая также похоронила и его родителей. Амия сделала все, чтобы вырастить Маманта христианином, дала ему хорошее образование. Юноша мог похвастаться талантом красноречия, а потому, решил стать проповедником.

Его уговаривали принять язычество. Уговоры не действовали, а потому, Маманта подвергли пыткам. В конце концов, решили утопить Маманта в море, но Бог спас мученика, и он был отнесен волнами на высокую гору в пустыне, расположенную неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и проводил свою жизнь в молитвах.

Традиции на праздник

Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались сегодня даже не выгонять скот со двора.

Маманта-Овчинника называли покровителем коз и овец. Потому в этот день готовили блюда из козьего молока.

Нужно стараться провести день максимально продуктивно для привлечения удачи.

Запреты на 15 сентября

Новые дела 15 сентября начинать не стоит, ведь это может привести к провалу.

На рынок лучше не ходить. Покупки не принесут желаемой радости, и обокрасть могут или обмануть.

Приметы на 15 сентября

Красный закат, к скорым морозам.

Если выпал дождь, осень будет сухой.

Обильная роса этим утром прогнозирует хорошую погоду.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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