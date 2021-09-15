Юрист Александр Комаров в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал, что больше всего отличает Украину и Канаду.

«Канада больше похожа на лучшую версию Соединенных Штатов. То есть визуально все выглядит так же, как и в Соединенных Штатах. Канада выглядит так, как Соединенные Штаты, если бы у них не было визуально выраженной сегрегации. В Канаде ее, как минимум, не видно. То есть там, где она и есть, она, скорее, носит исторический характер и используется уже как декорация», - говорит эксперт.

Также, по его словам, Украину и Канаду очень сильно отличает отношение населения к правительству.

«Канаде повезло. Канада имеет то, что называется хорошее управление. К правительству есть высокое доверие», - сказал Комаров.

Он отметил, что канадцы серьезно воспринимают ограничения, которые правительство вводит для борьбы с пандемией коронавируса. Юрист добавил, что в Канаде очень трудно найти заведения, которые работают подпольно. Но там это не воспринимается как норма, и граждане сообщают о таких случаях, подчеркнул гость программы.

«Когда правительство разрешило смягчить правила ношения масок вакцинированными людьми, то только тогда в действительности начали видеть, что люди заходят в магазины и кто-то из них не носит маску. Те команды, которые поступают от правительства, в целом им очень-очень сильно доверяет население. Уровень доверия очень высок», - резюмировал Комаров.

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