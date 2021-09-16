Узнайте, какой 17 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня
В православной церкви 17 сентября почитается память епископа Вавилы. Кроме того, в этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина".
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника 17 сентября
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Священномученик Вавила был епископом в Антиохии, во времена гонения. Император Декий, устроив праздник в честь идолов и принесши в жертву персидского царевича-заложника, захотел войти в христианский храм и осквернить его.
Святой Вавила служил в храме и не пустил туда царя. Царь разгневался и приказал отсечь головы всем, кто находился в храме.
Также 17 сентября православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая, в свою очередь, образована двумя четырехугольниками — зеленым (естественный цвет Купины) и красным (цвет объявшего ее пламени).
Традиции 17 сентября
Считалось, что 17 сентября нужно молиться перед иконой Божьей Матери, чтобы защитить свой дом от пожаров и молний.
Кроме того, перед иконой молятся воины, которые просят защиту в бою, пожарные и врачи - при риске получить ожоги или увечья от огня.
Люди с психическими расстройствами просят избавить их от болезни. Любой человек может попросить Неопалимую Купину "сжечь" его грехи.
В этот день крестьяне крайне трепетно относились к огню. У иконы Неопалимой Купины они молились о том, чтобы пожары обходили стороной их жилища.
Что нельзя делать 17 сентября
Брать в долг деньги, иначе финансовые трудности будут еще долгое время.
В этот день нельзя подавать нищим. Считалось, что изгнанная из своего дома лихорадка принимала вид бабушки-путешественницы, которая ходила по селам за подаянием. Кто ей подаст — тот весь год в ее власти будет. Также в этом случае можно навлечь на себя нищету.
Приметы на 17 сентября
- День выдался ненастным и дождливым — осень будет сухой.
- Большие муравейники в лесу — к сильным морозам зимой.
- Много рябины — к холодной зиме.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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