Жителей страны ждут сразу два периода с затяжными выходными, впрочем, не без отработок

Кабинет министров одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году". На 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд. Об этом шла ресь во время прямой трансляции одного из заседаний правительства.

Так, длинные выходные ждут украинцев на Международный женский день, 8 марта, и День Конституции, 28 июня, так как оба эти праздника выпадают на вторник. Понедельник перед ними тоже объявлен выходным, соответственно, граждане будут отдыхать четыре дня подряд. В первом случае - 5, 6, 7, 8 марта, а во втором - 25, 26, 27, 28 июня. Отрабатывать придется по субботам, которые будут на этой же неделе - 12 марта и 2 июля.

Остальные праздничные дни будут происходить по графику - без переноса и отработок.

Напомним, также летом 2022 года впервые в нашей стране будут отмечать новый праздник - День украинской государственности. Его назначили на 28 июля, и этот день объявлен официальным выходным. Дата выбрана неспроста. 28 июля также отмечается День Крещения Киевской Руси-Украины.

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