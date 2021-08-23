В связи с празднованием 30-й годовщины Дня независимости украинцы в августе получат дополнительный выходной и одну рабочую субботу
Выходными будут сразу четыре дня подряд — в том числе и понедельник, 23 августа, перед праздником. Поэтому украинцы будут иметь длинные выходные 21-24 августа (суббота, воскресенье, понедельник и вторник).
Зато суббота, 28 августа, будет рабочим днем. Украина отработает за выходной день 23 августа.
Всего в августе этого года в Украине будет 21 рабочий день и 10 выходных.
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В следующий раз отдохнуть четыре дня подряд получится осенью в связи с с Днем защитника Украины, который отмечают 14 октября. Пятницу, 15 октября, перенесут на субботу, 23 октября, – каникулы с 14-го по 17-е число.
Ранее на День Конституции-2021 украинцы также отдыхали 4 дня подряд.
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