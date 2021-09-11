В октябре 31 день и одиннадцать из них украинцы будут отдыхать

В следующем осеннем месяце граждан ждут длинные праздничные выходные, связанные с Днем защитника и защитниц Украины, который отмечается 14 октября. По календарю, этот день выпадает на четверг, следовательно было решено сделать и пятницу, 15 октября, тоже выходным. Отработывать этот день украинцам придется в следующую субботу.

Кроме того, предыдущий день, среда 13 октября, объявлен коротким днем, то есть работа заканчивается на час раньше положенного.

Отметим, также 14 октября в Украине отмечают большой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая была покровительницей для запорожских казаков. Новых старшин обычно избирали именно в этот день. Так что 14 октября еще и День украинского казачества.

Среди других праздников, отмечаемых в октябре, правда, без официальных выходных:

1 октября - Международный день пожилых людей

3 октября - День работников образования

28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков

31 октября - День автомобилиста и дорожника

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