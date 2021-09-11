В октябре 31 день и одиннадцать из них украинцы будут отдыхать
В следующем осеннем месяце граждан ждут длинные праздничные выходные, связанные с Днем защитника и защитниц Украины, который отмечается 14 октября. По календарю, этот день выпадает на четверг, следовательно было решено сделать и пятницу, 15 октября, тоже выходным. Отработывать этот день украинцам придется в следующую субботу.
Кроме того, предыдущий день, среда 13 октября, объявлен коротким днем, то есть работа заканчивается на час раньше положенного.
Отметим, также 14 октября в Украине отмечают большой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая была покровительницей для запорожских казаков. Новых старшин обычно избирали именно в этот день. Так что 14 октября еще и День украинского казачества.
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Среди других праздников, отмечаемых в октябре, правда, без официальных выходных:
- 1 октября - Международный день пожилых людей
- 3 октября - День работников образования
- 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
- 31 октября - День автомобилиста и дорожника
Напомним, новый государственный праздник появился в Украине: названа дата и что будут отмечать
Как сообщала Politeka, четыре дня подряд: украинцев осенью ждут длинные выходные, названы даты
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