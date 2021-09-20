Узнайте, какой 21 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня

21 сентября православная церковь отмечает великий праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 21 сентября

Пресвятая Дева Мария появилась в семье праведных Анны и Иоакима. У этой пары долго не было детей, но чета из Назарета свято верила, что Бог пошлет им дитя.

Марию сначала воспитывали дома, но уже тогда относились к ней — как к ангелочку. Все ее вещи были освящены в храме, она почти не гуляла на улице с другими детьми. Когда Марии исполнилось три года, родители со всеми родными праздничным шествием провели ее в Иерусалимский храм и отдали на служение Богу.

Известно, что Иоаким и Анна жили в Иерусалиме возле храма. Их дом сохранился до сих пор — это православный храм Рождества Богородицы.

Первое упоминание о празднике приходится на 7 век.

Традиции праздника Рождества Богородицы

Издревле в праздник к Богородице особенно усердно взывали бездетные женщины. Считалось, что именно в этот день можно вымолить у Бога дитя.

В храме важно поблагодарить Бога за рождение Богородицы и саму Богородицу — о Ее милости и молитвах перед Богом. Богородица считается главной и самой искренней молитовницей и заместителем людей.

Нужно зажечь в храме праздничную свечу, помолиться за всех родных и близких.

Можно в праздник выпить немного вина. А еще когда-то к Рождеству Богородицы пекли особый хлеб. Маленькие буханочки украшали сверху буквами Р и Б (Рождество Богородицы). Такими хлебцами угощали всех гостей в этот день.

Главные запреты праздника

Запреты касаются в основном домашних дел. Нельзя заниматься уборкой, стирать, гладить, шить. Праздничные блюда лучше приготовить накануне.

Представительницам прекрасного пола запрещается в этот день отказывать в милостыне нуждающимся. В народе верили: женщина, проявившая щедрость 21 сентября, будет вознаграждена свыше.



В этот день нельзя надевать узкую или неудобную обувь. Считается, что если натереть мозоль, можно привлечь к себе неудачу или болезнь.

Приметы 21 сентября

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