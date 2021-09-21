Узнайте, какой 22 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня

22 сентября чтят память родителей Девы Марии. Верующие чтят память святых и праведных богоотцов Иоахима и Анны.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 22 сентября

Иоахим и Анна довольно долго не могли зачать ребенка, и произошло это, когда они были в преклонном возрасте. Тогда Иоахим ушел в пустыню для молитвы, где ему явился ангел, который сообщил, что у них родится дочь. Через девять месяцев после этого события Анна родила дочь.

Супруги пообещали, что посвятят дочь Богу, а потому отдали Марию в храм Иерусалима, где она находилась до своего совершеннолетия.

Традиции 22 сентября

Хозяйки пекли пироги, которыми угощали всех своих родственников. Считалось, что это обеспечит крепкое здоровье и благополучие как молодой семье, так и их близким.

В этот день чествовали солнце и просили его «накопить сил и прогнать подступающей к воротам темень».

Главные запреты 22 сентября

Не нужно спать при лунном свете. Наши предки считали, что лунный свет в этот день может забрать здоровье и красоту.

22 сентября неблагоприятный день не только для переездов, но и для длительных поездок. Считается, что смена обстановки в этот день может стать причиной неудач в финансовых и карьерных делах.

Приметы 22 сентября

Если на лиственнице не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Листва с вишни еще не опала — к теплой погоде.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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