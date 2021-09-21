Доктор и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, должен ли ребенок продолжать ходить в садик, если часто болеет ОЗВИ.

Этому вопросу он посвятил сообщение в Instagram.

«Вирус, простуда, ОРВИ - при правильной помощи со стороны родителей совершенно не нуждаются в регулярном приеме каких бы то ни было лекарств – антибиотиков. Надо задуматься, почему у ребенка возникают осложнения, что вы делаете не так », - отметил Комаровский.

Врач решил рассказать подробнее об этой проблеме после обращения матери маленького ребенка, которая написала, что ее сын вынужден несколько недель лечиться дома после трех дней, проведенных в садике. Женщина пожаловалась, что малышу приходится давать сиропы, таблетки и даже антибиотики.

По словам врача, организм ребенка, если родители ему помогут, зачастую может сам побороть ОРВИ. Для этого могут даже не потребоваться лекарства. Комаровский подчеркнул, что ребенку могут помочь обильное питье, влажный прохладный воздух и теплая одежда.

Из лекарств врач посоветовал при необходимости использовать жаропонижающие средства и капли в нос. Комаровский сообщил, что, если описанное лечение помогает ребенку, он может посещать садик без перерывов. Комаровский добавил, что если каждая ОРВИ заканчивается осложнением, то родители должны выяснить, что они делают неправильно.

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