Узнайте, что особенного в этот праздник

Узнайте, какой 23 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня

Православная церковь 23 сентября чтит память святителей Петра и Павла. В народе день назвали Петр и Павел Рябинники.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 23 сентября

Согласно преданию Петр и Павел, жили в IX веке во время правления царя Льва Исаверянина. Петр был обычным рыбаком, именно он первым увидел во Христе Мессию. Господь нарек ему имя Петр, которое переводится как "камень".

Церковное предание гласит, что апостол посетил с проповедью берега Средиземного моря, побывал в Антиохии, Египте, Малой Азии, Греции, Риме, Британии, Испании и Карфагене. Он принял мученическую кончину в Риме в 67 году. Апостола распяли вниз головой.

Что касается Павла, то он не был среди учеников Иисуса во время Его земной жизни. Наоборот, он являлся гонителем христиан и носил имя Савл.

Господь призвал Павла к служению в тот момент, когда он направлялся в Дамаск, чтобы уничтожать там христианство. Библия повествует, что Павел услышал глас Божий. После этого он ослеп и прозрел лишь после крещения.

После этого он был вынужден бежать в Иерусалим. Там он и познакомился с остальными апостолами. Позже он стал много путешествовать с проповедью и принял мученическую смерть в 67 году.

Традиции 23 сентября

Принято было срывать рябину и вешать кисти над крышами домов. Славяне верили, что это поможет им защититься от злых сил, защитить не только себя, но и домашних животных от болезней.

Веточка рябины, которую покладут на стол, приносит в дом счастье.

Также из рябины готовили специальные лечебные настои, поскольку знали, что эта ягода обладает протuзапальнимы свойствами.

Главные запреты 23 сентября

Нельзя в этот день начинать новые проекты. Наши предки считали, что сначала нужно разобраться со старыми делами. Если ослушаться запрета, можно нарваться на большие неприятности.

Также отгоняйте от себя негативные мысли, в противном случае ваша жизнь будет полна разочарований.

Запрещается нецензурно выражаться, оскорблять, обижаться, конфликтовать и устраивать перепалку.

Приметы 23 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода будет 23 сентября - такой будет и вся осень.

ветер северо-западный — зима будет лютая, а юго-восточный — теплая.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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