Полиция обьявила розыск несовершеннолетних девушек, которые не выходят на связь с близкими

Две несовершеннолетние девушки пошли в школу и пропали без вести. Это произошло в Днепре. На поиски девочек бросились полиция и волонтеры.

Детали сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Уточняется, что 22 сентября около 8:00 девочки 14 и 15 лет пошли в школу, расположенную в Амур-Нижнеднепровском районе города. После чего перестали выходить на связь, а до школы так и не дошли.

Приметы 14-летней школьницы: на вид ей до 15 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные волосы белого цвета, глаза голубые. В день исчезновения была одета в черную куртку, синие джинсы и черную обувь.

Приметы 15-летней школьницы: на вид около 14—15 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы ниже плеч, карие глаза. Была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кеды.

В пресс-службе Нацполиции области отметили, что всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Камилы Клочко и Елизаветы Унченко, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 024 63 20, (063) 074 22 13.

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