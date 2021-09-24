Через несколько недель три западные области Украины и одна восточная могут оказаться в красной зоне карантина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки оранжевой зоны. Также четыре региона могут перейти на красный уровень в ближайшие две - три недели", - отметил Кузин.

Угроза перехода в красную зону эпидемической опасности нависла над Житомирской, Луганской, Харьковской и Львовской областями. Ранее красный уровень эпидемической опасности едва не установили в Черновицкой области. Следует сказать, что по правилам, предусмотренным для красной зоны карантина, там запрещены занятия в высших учебных заведениях и школах.

Вернутся на учебу могут студенты и школьники только тех заведений, персонал которых на 100% прошел вакцинацию. При этом ученики младших классов и малыши, которые посещают детские сады, смогут продолжать занятия. В красной зоне также обещают закрыть кафе и рестораны. Жителям будет доступна только еда на вынос либо доставка блюд с привлечением курьеров. Кроме того, при переходе в красную зону закрываются торгово-развлекательные центры, непродовольственные магазины и рынки, а также различные развлекательные заведения.

Напомним, что школьников передумали отправлять на дистанционку, новое решение

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