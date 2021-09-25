В Украине пенсии судей за три года увеличились почти в три раза
С июля 2018 года пенсионные выплаты судьям увеличили на 57 800 гривен – с 25 400 до 83 200 грн то есть почти в три раза. Для сравнения, пенсия обычных граждан государства за это время выросла лишь на 1 216 грн, передают "Факты".
Более того, у судей и простых граждан существенно отличается алгоритм выхода на пенсию. Например, чтобы оформить пенсионные выплаты украинцы должны иметь минимум 35 лет стажа, а за каждый дополнительный год предусмотрена надбавка – 18,5 гривен.
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Зато судьи претендуют на пенсию, которая составляет 90% их заработка. К тому же, чтобы выйти на пенсию судье нужно иметь 20 лет стажа. Тогда его выплата составит 50% от зарплаты того, кто сейчас занимает такую же должность. А за каждый дополнительный год стажа им начисляется еще 2% от зарплаты.
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