Черговий перерахунок пенсій відбудеться в 2022 році

Буде два етапи збільшення виплат: в липні і грудні, і пов'язано це з ростом прожиткового мінімуму.

Згідно законопроекту №6000, мінімальна пенсія в результаті збільшиться на 159 гривень, а максимальна на 1590 гривень.

Так, з липня мінімальний розмір виплат для пенсіонерів зросте з 1934 до 2027 гривень, а з грудня до 2093 гривень.

Максимальні пенсії з грудня складатимуть 20930 гривень. Зазначимо, щоб отримувати таку пенсію, потрібно мати необхідний страховий стаж - 35 років для чоловіків і 30 для жінок, а також заробітна плата повинна бути не менше 60 тис. гривень.

Нагадаємо, також у Раді зараз розглядають законопроект про удосконалення пенсійного законодавства. У ньому пропонується встановити єдину дату для індексації пенсій - 1 березня. У разі прийняття, закон набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Зазначимо, згідно зі статистикою ПФУ, на сьогодні 4,195 млн або 38,3% українських пенсіонерів отримують 2478,2 грн на місяць. Пенсія 2,131 млн осіб або 19,4% становить 3441,3 грн. 15,6% або 1,716 млн осіб отримують 1841 грн.

Нагадаємо, що українців зобов'яжуть платити новий податок: сума зросте до 1400 грн

Як повідомляла Politeka, у Раді оголосили, як зміняться зарплати і хто отримає більше грошей: новий бюджет на 2022 рік

Також Politeka писала про чергових доплатах українцям: по скільки роздадуть і кому, з'явилося роз'яснення