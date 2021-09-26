Украинцев начнут лишать наследства, если они откажутся содержать престарелых родителей

Соответствующий законопроект уже одобрен Кабмином. Документ был разработан Министерством социальной политики с целью внедрения механизма защиты имущественных прав пожилых людей пишет Обозреватель.

В Украине довольно часто случается так, что взрослые дети, которые обязаны по закону содержать своих беспопомощных родителей, оказывать материальную помощь и принимать участие в расходах, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью, игнорируют такие требования.

В результате пожилые люди оказываются в интернатах, домах-интернатах или других социальных учреждениях, где они содержатся за государственный счет.

В связи с этим, в Украине на уровне закона решено внедрить такую норму, которая обяжет непутевых детей оплатить все расходы социальных служб на содержание их пожилых родителей.

"Украинцы, которые не хотят или не могут ухаживать за своими пожилыми родителями и прибегают к услугам государственных интернатов для престарелых, будут обязаны компенсировать все затраты таких учреждений", - говорится в публикации.

В противном случае, они не смогут вступить в права наследства, пока не рассчитаются.

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