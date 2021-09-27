Узнайте, какой 28 сентября церковный праздник, приметы и главные запреты дня
Православная церковь 28 сентября чтит память святого великомученика Никиты Готского. В народе праздник назвали "Никита Гусятник".
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника 28 сентября
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Никита Готский жил на берегу Дуная, после крещения он проповедовал своим соплеменникам христианство. А также обличал грехи Атанариха — правителя язычника.
За это Никиту арестовали и пытали, пытались заставить отречься от Христа, но проповедник был тверд. За это его решили сжечь, но огонь не тронул Никиту. Впоследствии проповедник все равно был замучен, и его мощи были перенесены на территорию Константинополя.
Какие традиции на праздник
В народе этот день называли Гусятник, поскольку именно сейчас можно было резать гусей, которых раньше старательно откармливали.
В свою очередь, дикие гуси улетали в теплые края, а это означало, что охотники выходили на последний охоты в этом году. Конечно же, главным блюдом в этот день запеченый гусь.
28 сентября начинали сбор репы, а другие корнеплоды пытались убрать ранее, поскольку утром наблюдались достаточно сильные заморозки.
Чтобы привлечь удачу, необходимо избавиться 28 сентября от хлама и всего того, чем вы давно не пользуетесь.
Главные запреты
В этот день не советовали убираться в доме, выносить на улицу какие-то вещи или что-то одалживать соседям – это могло привести к убыткам.
Наши предки верили: если ругать себя в этот день, все последующие шаги окажутся ошибочными. Если же хвалиться своими достижениями, в ближайшее время от них не останется и следа.
Не рекомендуется в этот вторник надевать ветхие или грязные вещи. В противном случае болезни начнут липнуть с устрашающей быстротой.
Издавна существуют погодные приметы на этот день
- дождит - весна будет поздней и сырой;
- много муравейников – зима будет холодной.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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