Cтарший солдат Вячеслав Квокша получил смертельные травмы
27 сентября в Сумской области во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона погиб старший солдат Квокша Вячеслав.
Об этом сообщает Кролевецкий городской совет и полиция Сумской области.
Правоохранители сообщают, что трагедия произошла во вторник, 28 сентября, около 9:50 утра на территории железнодорожного вокзала города Ромны.
Дочь Пугачевой Орбакайте появилась за ручку с известным актером, поразив публику: "Немножко грустно"
Горбунов с Осадчей показали новорожденного сына, выйдя вместе на прогулку: "Ну какие вы милые"
Трагически погибла фельдшер скорой помощи, фото: "тело нашли в выгребной яме"
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Внезапно остановилось сердце известного украинского артиста, ему было всего 40 лет: "Это большая потеря"
При выезде на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 51-летний житель Сум, управляя автомобилем ЗИЛ 135ЛМ, при движении задним ходом допустил наезд на 24-летнего жителя Кролевецкого района.
Вячеслава Квокша зажало между задней частью двигающегося ЗИЛа и передней частью ГАЗ-66, который уже был закреплен на платформе вагона. Его буквально раздавила военная техника. Он получил травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.
Вячеслав Квокша 1996 года рождения. Проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.
В сети украинцы оставляют слова сочуствия родным и близким солдата: "Трудно поверить в то, что произошло. Боль утраты жжет душу родителям, родственникам, односельчанам. Искренние соболезнования родным", "Вечная память и Земля пухом! А родным соболезнования", "Сочувствую родным и близким. Держитесь".
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.