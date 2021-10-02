Некоторые украинцы не будут иметь право на получение субсидии

Средний размер социальной помощи получателям субсидий составит 2 тыс. грн. Но получить деньги смогут не все субсидианты. Около 200 тыс. уже не прошли проверку и не могут претендовать на помощь от государства.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Выплаты могут отобрать, если украинцы имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев.

Субсидия не назначается тем украинцам, у которых на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, который превышает 100 тысяч гривен, или в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более чем 1 автомобиля, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Права на субсидию не имеют и те, кто в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн.

Не назначается субсидия и лицам, которые имеют просроченную свыше 3 месяцев задолженность по оплате услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.



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