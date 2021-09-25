В Україні пенсії суддів за три роки збільшилися майже в три рази
З липня 2018 року пенсійні виплати суддям збільшили на 57 800 гривень – з 25 400 до 83 200 грн тобто майже у три рази. Для порівняння, пенсія звичайних громадян держави за цей час зросла лише на 1 216 грн, передають "Факти".
Ба більше, у суддів та простих громадян суттєво відрізняється алгоритм виходу на пенсію. Наприклад, щоб оформити пенсійні виплати українці повинні мати мінімум 35 років стажу, а за кожен додатковий рік передбачена надбавка – 18,5 гривень.
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Натомість, судді претендують на пенсію, яка складає 90% їхнього заробітку. До того ж, щоб вийти на пенсію судді потрібно мати 20 років стажу. Тоді його виплата становитиме 50% від зарплати того, хто зараз займає таку ж посаду. А за кожен додатковий рік стажу їм нараховується ще 2 % від зарплати.
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