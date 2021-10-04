Узнайте, какой 5 октября церковный праздник, приметы и главные запреты дня
Православная церковь в этот день чтит пророка Иону и священномученика Фоку Синопского, епископа. Другие названия праздника: День Ионы, День Фоки, Листопадная.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Согласно Священному Писанию, однажды Господь велел Иону отправиться в город, чтобы проповедовать. Но вместо этого он решил поехать в другое путешествие, и сел на другой корабль.
Во время путешествия началась буря, и моряки решили бросить жребий, чтобы понять, по чьей вине к ним пришла беда. Жребий пал на Иону, после чего он признался, что нарушил Божий указ. Тогда он попросил бросить его в воду – и буря утихнет, что моряки и сделали. В море Иону поглотил большой кит, во чреве которого проповедник пробыл 3 дня и 3 ночи, беспрестанно молясь. После этого он был выброшен на берег в целости и невредимости.
Тем временем Фоки Синопский считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Он был епископом в зрелые годы и проповедовал христианство, ему удалось обратить в веру множество язычников. Пострадал во время гонений, организованных императором Траяном.
Традиции праздника 5 октября
В народе праздник знаменует начало настоящей осени. Наши предки по березовым листьям предсказывали погоду: если листья полностью опадали с дерева, снег ожидали поздно.
Люди были убеждены, что ветер в этот день способен принести всевозможные проблемы: болезни, как для людей, так и для скота, несчастье и нечистую силу. Чтобы предотвратить это, в этот день жгли старые веники, проклинали ветер, ударяя кнутом о землю.
Что нельзя делать на праздник 5 октября
В память об Ионе в этот день нельзя есть рыбу, это считается грехом и навлечет проклятие. Ее нельзя также покупать и продавать.
Не стоит выяснять отношения - большой риск скандалов и ссор.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- гремит гром – осень будет теплой, а зима – холодной;
- утром заморозки – зима будет ранней;
- вечером туман – к улучшению погоды.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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