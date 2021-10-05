Узнайте, какой 6 октября церковный праздник, приметы и главные запреты дня.

Православная церковь 6 октября чтит память Иоанна Крестителя и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, который предсказал явление Христа и крестил его в водах Иордана.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 6 октября

Праведная Елизавета, мать святого Иоанна, была родственницей Девы Марии, которая, узнав о беременности, пришла ее навестить.



Когда Елизавета услышала приветствие Девы Марии, то в ее утробе затрепетал малыш и вскоре на свет появился Иоанн Предтеча. Таким образом, будучи в утробе, он предсказал рождение Спасителя – через полгода после этого радостного события, родился Иисус Христос, которого позже Предтеча крестил в водах Иордана.

Традиции и обряды праздника

6 октября гадали на свою судьбу. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Затем приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода с полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот.

Что нельзя делать - главные запреты 6 октября

В этот день свои беды перечислять нельзя, поскольку, сколько насчитаешь бед, столько же придется снова пережить – накличешь.

Также нельзя пересчитывать деньги в кошельке и мелкие монеты. Считается, что это тоже может стать причиной дальнейших проблем с деньгами в ближайшем месяце.

В этот день нельзя грешить, веселиться и устраивать гуляния.

Нельзя завидовать – по поверью, весь негатив вернется сторицей.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

мало грибов - зима будет суровой;

слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, - скоро наступят зимние холода;

кошка умывается левой лапкой – к плохой погоде, правой - к хорошей.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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