Узнайте, какой 7 октября церковный праздник, приметы и главные запреты дня.

В этот день 7 октября Православная церковь чтит память мученицы Феклы (Феклы), последовательницы апостола Павла, которая претерпела много страданий за свою святость.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

В возрасте 18 лет она обратилась в христианскую веру. Христианская вера помогла Фекле перенести все страдания и муки от гонителей христиан.

Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Феклу не растерзали дикие звери, а лишь покорно лизали ей ноги. Пьяные парни хотели обесчестить святую деву, но Господь открыл перед ней верх и cкрыл ее от преследователей в пещере.

Святая равноапостольная Фекла дожила до 90 лет, исцеляя страждущих духом, проповедовала Истину и многих обратила к вере.

Традиции на праздник 7 октября

Считается, что в течение дня нельзя зажигать никакой огонь. Но вот после захода зажечь пламя обязательно. Считается, что этот огонь принесет счастье, богатство и успех. Именно поэтому день и называется заревницей.

Все узлы, которые будут сегодня завязаны, никогда не развяжутся. Поэтому сегодня принято заключать браки - они будут крепкими и счастливыми.

Что нельзя делать, главные запреты 7 октября

Сегодня нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду.

Не желательно сейчас отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год самим не быть нуждающимся.

Еще нельзя врать, чтобы не навлечь на свой род бедствия.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гром гремит - зима будет теплой и малоснежной;

- солнце ярко светит - ждите смены погоды.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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