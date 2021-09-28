Украинцев ждет сразу несколько этапов повышения пенсий в ближайшее время
В частности, уже с октября минимальный размер выплат для пенсионеров старше 70 лет будет увеличен, рассказала на пресс-конференции министр социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что следующее повышение пенсии ждет украинских пенсионеров в 2022 году.
«В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тысячи гривен», - рассказала министр.
Кроме того, со следующего года ежемесячные доплаты будут получать не только пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет, но и женщины, выходящие на пенсию в 60 лет. В государственном бюджете на это уже выделена отдельная сумма денег.
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Еще одно повышение пенсий состоится уже с 1 декабря этого года. Так, сумму выплат для украинцев пересчитают с учетом роста прожиточного минимума. Таким образом, минимальная пенсия вместо 1854 грн составит 1934 грн. Для пенсионеров старше 65 лет со стажем более 30 лет для женщин и более 35 лет для мужчин размер минимальной пенсии достигнет 2600 грн.
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